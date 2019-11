Katja Schrader

Velten Bevor die Schlager-Hitparade am Sonnabend in der Ofen-Stadt-Halle Velten beginnt, schleppt Tour-Leiterin Conny Schwerdt noch ein paar Stühle. Ein kurzer Blick über den ausverkauften Saal. Dann hebt sie den Arm. Der Spot kann eingeschaltet werden; der Ton setzt ein. Moderator Sascha Heyna singt ein Medley. Das Publikum erhebt sich, klatscht mit, als hätte Conny Schwerdt die Stimmung gleich mit eingeschaltet. Sie atmet durch: Von 800 Plätzen sind 795 besetzt.

Die Zeiten sind gut für Schlager. Das war nicht immer so. Es gab Jahre, da war der Raum gerade mal halbvoll. Jetzt erkundigen sich die Gäste schon beim Ausgang, ob die Karten für das nächste Jahr bereits erhältlich sind. "Ich hätte locker noch 400 bis 500 Karten für eine weitere Vorstellung hier verkaufen können", erklärt Conny Schwerdt. "Ich bin die Tour-Mutter, Mädchen für alles", erzählt sie.

Sie hat bei Thomann-Management, dem Veranstalter der Hitparaden-Tourneen Karriere gemacht, wurde von der Bühnentechnikerin zur Tour-Leiterin. Sie macht den Einlass, sorgt für ein Catering, für die Bestuhlung im Saal, achtet auf die Techniker, bucht Hotels.

Im Saal tritt Michael Hirte auf. Er rührt das Publikum. Am Ende spielt er "Ave Maria", das Stück, mit dem er 2007 die Fernsehshow "Das Supertalent" gewann und das das Leben des damaligen Straßenmusikers schlagartig veränderte. Patrick Lindner springt fröhlich über die Bühne. "Gefühl ist eine Achterbahn", singt er. Die Bühne färbt sich rosa. Der Applaus will kaum enden. "Menschenskinder, tut das gut", meint Lindner und unterstreicht es mit der Hand auf dem Herz. In der Pause gibt es Autogramme. "Stell dir vor, draußen steht der G.G. Anderson und raucht", sagt Frank Erhardt zu seiner Frau. Die beiden sind bei jeder Veranstaltung in Velten dabei. "Es ist einmalig", schwärmt der kräftige Mann. Die Stände sind umringt von begeisterten Fans. Michael Hirte hat seine neue CD dabei und Caps, wie er sie selbst trägt. Immer wieder soll er für ein gemeinsames Foto aufstehen. Eine blonde Frau umfasst ihn. "Kein Ring", stellt Hirte fest. "Ich hab zwei Kinder und bin geschieden", sagt sie. Die Frau kichert.

Die Pause ist vorbei. Vor der Damentoilette ist noch immer eine lange Schlange. "Jetzt aber schnell. Hier sind auch noch Klos", mahnt Conny Schwerdt. Die Frauen huschen auseinander. Conny gibt ihr Zeichen. Kurzes Durchatmen. Ein Blick auf die Uhr. "Ich weiß genau, wann was kommt, hab es im Blut. Patrick Lindner überzieht fast immer zehn Minuten", erklärt sie. Allüren habe jeder mal, auch die Techniker und nicht zuletzt sie, wenn mal was nicht so klappt.

G.G. Anderson wartet mit einem Fernsehteam auf seinen Auftritt. Es sollen Aufnahmen für einen Beitrag anlässlich seines 70. Geburtstags gedreht werden. Er hat ein neues Sakko an. "Wie sieht es aus? Sei ehrlich", fragt er Conny Schwerdt nervös. "Sieht doch gut aus", beruhigt sie ihn. Ireen Sheer kommt auf die Bühne. Einige tanzen ausgelassen. Dann ist G.G. Anderson dran. Der Sänger gibt alles. Die Frauen lieben ihn, stehen auf, tänzeln und lächeln verzückt. Einige bringen Blumen.

Nach drei Stunden ist alles vorbei, die Künstler fahren in ein Hotel in Hennigsdorf. Conny muss die 800 Beschriftungen von den Stühlen entfernen. Dann steigt sie in ihr Auto und fährt zweieinhalb Stunden zum nächsten Auftrittsort. Sie will als Erste dort sein.