Fretzdorf Weil sie beim Diebstahl eines Weidezaungeräts zwei Zaunpfosten entfernten, haben Unbekannte dafür gesorgt, dass 20 Pferde von einer Koppel bei Fretzdorf entkommen konnten. Die Tiere liefen in der Nacht zu Freitag in Richtung Autobahn. Zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass die Tiere an der Fretzdorfer Straße zusammengetrieben werden konnten. Dort wurden sie bis zum Eintreffen des Halters festgehalten. Der Besitzer kümmerte sich darum, dass die Pferde wieder zu ihrer Weide gebracht wurden. Alle Tiere blieben unbeschadet.