Wiebke Wollek

Nieder Neuendorf Als Erntedankfest der Jäger wird die Hubertusmesse vielerorts bezeichnet. Die Nieder Neuendorfer Kirche besitzt eigene Waldflächen, zum Beispiel im Spandauer Forst, und ist Mitglieder in der Jagdgenossenschaft Hennigsdorf. Daraus wuchs die Tradition eines Gottesdienstes mit Blasmusik und anschließendem Wildschweinessen.

Pfarrerin freut sich

Pfarrerin Barbara Eger freute sich, am Samstagabend die Jagdhornbläser aus Oranienburg begrüßen zu dürfen, die Auszüge aus der berühmten Hubertusmesse erklingen ließen. Neben dem Altar war eine Dekoration aus Zweigen, Geweihen und Fellen aufgebaut. Iris Tentscher vom Gemeindekirchenrat ist selbst Jägerin. Sie hielt an diesem Tag die Predigt. Die Messe findet jedes Jahr um den 3. November, den Hubertustag, statt.

Dabei wird an den heiligen Hubertus erinnert, der als leidenschaftlicher Jäger die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Erst später soll der einst zügellose Edelmann in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs gesehen haben. "Hier geht es nicht um die Verherrlichung der Jagd, sondern eher um den Aspekt des Naturschutzes", erklärte Barbara Eger. Denn wenn Wildtiere, wie Waschbären oder Füchse, unkontrolliert in die Städte gelangen, sei dies sehr gefährlich.

Krabbelmütter unterstützen

Im Anschluss an den Gottesdienst durften die Besucher, die zuvor die kleine Kirche bis zur letzten Sitzreihe gefüllt hatten, gebackenes Wildschwein probieren, das die Jägerschaft spendiert und ein Falkenseer Bäcker zubereitet hat. Knisternde Flammen aus der Feuerschale sorgten für wohlige Wärme und eine angenehme Atmosphäre.

Unzählige offene Schraubgläser mit Teelicht markierten den Weg von der Kirche zum Gemeindehaus. "Da haben uns viele Mütter der Krabbelgruppe toll beim Vorbereiten unterstützt", sagte die Pfarrerin.