Marco Winkler

Leegebruch (MOZ) Jubel in Mönchengladbach: Die Majoretten des Carneval Clubs Leegebruch nahmen an diesem Wochenenden an den Deutschen Meisterschaften der Majoretten und Cheerleader teil – und das äußerst erfolgreich. "Die Leegebrucher Tänzerinnen können eine stolze Bilanz ziehen", teilt Jessika Freude aus dem Vorstand am Sonntag mit. "Sie konnten sich an diesem Wochenende insgesamt sechs Deutsche Meistertitel sowie drei Vizemeister und vier dritte Plätze ertanzen."

Nicht nur die Freude über die offiziellen Siege war groß. Fast genau so freute sich der mitgereiste Fanblock der Leegebrucher, den im vorigen Jahr gewonnenen Wanderpokal verteidigen und damit wieder mit zurück nach Hause nehmen zu können.

Eine Übersicht: Den Titel als Deutsche Meister holten die Majoretten in den Kategorien: Standard Tradition, Cheerleader Revue Junioren, Cheerleader Revue Senioren, Cheerleader Mix, Show und Tanzformation Senioren. Vizemeister wurden die Tänzerinnen in diesen Disziplinen: Tanzformation Junioren, Solo S 1 Stab (Lea Fiedler) und Standard Modern. Jennifer Dangelmayr holte zwei dritte Plätze beim Solo S 1 Stab und beim Solo S 2 Stab. Das kleine und große Team sicherte sich zudem im Twirling Technic Class jeweils einen dritten Rang.