MOZ

Neuruppin Eine Gartenlaube an der Neuruppiner Eisenbahnstraße ist am Freitagabend niedergebrannt. Zeugen meldeten das Feuer gegen 19.15 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gartenhäuschen bereits voll in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die Laube komplett zerstört wurde. Eine benachbarte Laube wurden durch das Feuer beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.