Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Politik und Wirtschaft befürchten für das kommende Jahr den Beginn einer Rezession. Doch in Oberhavel schauen die Betriebe ohne Angst nach vorn. "Auch wenn sich die Stimmung etwas eintrübt und die negativen Erwartungen überwiegen, müssen wir definitiv noch keine Rezession fürchten", erklärt Philipp Gall, Leiter des Regionalcenters Oberhavel der Industrie- und Handelskammer.

Diese Zuversicht liest er aus den Ergebnissen der aktuellen Konjunkturumfrage, die das Stimmungsbild der Brandenburger Unternehmer wiedergibt.

Demnach bewerten fast 56 Prozent der Unternehmen in Oberhavel ihre Lage als gut, 40 Prozent als befriedigend und nur etwa 4 Prozent als schlecht. Fast 80 Prozent aller Unternehmer erwarten gute oder zumindest befriedigende Geschäfte im kommenden Jahr, nur etwa 23 Prozent bewerten ihre Erwartungen als schlecht.

"Bei allen Negativ-Meldungen darf nicht vergessen werden, dass wir von einem sehr guten Konjunkturniveau kommen", meint Philipp Gall. Auch wenn Umsätze und Gewinne vielleicht nicht mehr so stark wie noch in den vergangenen Jahren wachsen, würden sie dennoch wachsen, so Gall.

Und auch die Handwerksbetriebe in Brandenburg sind nach eigenen Angaben mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden und blicken meist optimistisch in die Zukunft. Rund 96 Prozent der befragten Betriebe bewerten ihre Geschäftslage als gut oder zumindest zufriedenstellend, heißt es in der Umfrage der Handwerkskammern.

Das ist ein Rekordwert. "Die Auftragsbücher unserer Handwerksbetriebe sind voll", bestätigt Marion Ecke von der Kreishandwerkerschaft in Oberhavel. Laut der Herbst-Befragung befinde sich die Auftragslage nach wie vor auf hohem Niveau.

Der durchschnittliche Auftragsvorlauf beträgt demnach in Brandenburg knapp elf Wochen. Für Kunden bedeutet das längere Wartezeiten: Waren es im Herbst 2018 noch rund 8,3 Wochen Vorlaufzeit, sind es nun 10,1 Wochen.