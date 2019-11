Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der SPD-Politiker Karl-Heinz Schröter hat an seinen aller Voraussicht nach letzten Amtstagen als Brandenburgs Innenminister großen Ärger mit der Härtefallkommission des Landes. Das Gremium schlägt dem Minister Fälle vor, in denen aus humanitären Gründen die Ausreisepflicht von Ausländern abgewendet werden soll.

In einem offenen Brief an Schröter kritisiert die Kommission, dass der Minister zuletzt von acht Ersuchen vier abgelehnt habe. Das sei sein gutes Recht, zeuge aber von einer Geringschätzung der Kommissionsarbeit. "Bei Ihren Vorgängern lag die Ablehnungsquote bei zehn Prozent", heißt es in dem Brief. Vor seinen jüngsten Ablehnungen habe Schröter weder das Gespräch mit der Kommission gesucht, noch seine Entscheidungen nachvollziehbar begründet. "Daher kann der Anschein der Willkür entstehen", urteilen die Kommissionsmitglieder. Schröter schade dem Ansehen Brandenburgs als tolerantes Land.

Der Minister weist die Vorwürfe zurück. Er halte sich stets an Recht und Gesetz, sagt er. Im Brief wird betont, dass es sich die Härtefallkommission nicht leicht mache. Jeder Fall werde unter einer großen Vielfalt von Aspekten erörtert. Viele eventuelle Fälle würden mangels Erfolgsaussichten gar nicht erst in die Kommission eingebracht, andere in der Kommission nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit finden, wird im Brief das Prozedere erläutert. So sei gewährleistet, dass dem Minister "stets gut begründete Ersuchen vorgelegt werden".

Als Reaktion auf die harte Haltung Schröters setzt die Kommission nun ihre Arbeit bis zum Ende der Amtszeit des Ministers aus. Man hoffe auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger. Sollte es zu einer "Kenia"-Koalition kommen, geht das Innen-Ressort wohl an Michael Stübgen (CDU).