Potsdam (MOZ) Selbst manche AfD-Anhänger finden, das oft die falschen Leute abgeschoben werden.

Zum Beispiel gut integrierte Menschen aus als sicher eingestuften Herkunftsländern. Die deutsche Bürokratie verfährt streng nach Aktenlage, hat keinen Sinn für besondere Schicksale. Als kleinen Ausgleich dafür gibt es in Brandenburg seit 2005 glücklicherweise eine Härtefallkommission.

Die Arbeit des Gremiums ist am Wochenende überraschend in die Schlagzeilen geraten. Die Kommission setzt ihre Arbeit aus, als Zeichen des Protests gegen den SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter. Jener Mann, der in seiner Amtszeit die Kreisreform gegen die Wand gefahren hat und immer wieder durch politische Alleingänge aufgefallen ist, bekommt auf diese Art den zu ihm passenden Abgang.

Ihm selbst dürfte das gefallen. Er hat sich stets gern ohne Rücksicht auf Verluste als Sturkopf und Law-and-Order-Mann inszeniert. Beifall von Rechtsaußen ist ihm für den kompromisslosen Umgang mit Asyl-Härtefällen leider auch sicher. Das sind dann die Nachteile, wenn man Politik weitgehend ohne Fingerspitzengefühl betreibt. Die Konfrontation mit der Härtefallkommission zu suchen, war unklug und unnötig. Hoffentlich macht es Schröters Nachfolger besser.