dpa

Trebbin (dpa) Mit Macheten wollten sich zwei Männer in Trebbin Zutritt zu einer Diskothek verschaffen.

Die beiden waren mit einer größeren Gruppe vor dem Lokal. Einem Mann verweigerte der Sicherheitsdienst am Sonnabend den Eintritt, da er Hausverbot hat. Der Mann und ein weiterer aus der Gruppe zogen laut Polizei Macheten aus ihren Hosen. Ein Türsteher konnte einem Schlag mit dem Messer ausweichen. Er flüchtete in den Club und verriegelte die Tür. Die Gruppe versuchte ins Innere zu gelangen. Dabei zerstörten sie die Scheiben der Eingangstür. Eine Frau bekam einen Splitter ins Auge und musste ins Krankenhaus. Die Männer flüchteten schließlich in Richtung Bahnhof Trebbin. Die Polizei sucht nun nach den Angreifern und bittet Zeugen um Hinweise.