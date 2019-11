Wolfgang Gumprich

Zehdenick Ronny Weiland steht auf einer sparsam beleuchteten Bühne im Bowling-Center Zehdenick, macht Witze über die Säulen im Saal, die den Blick auf ihn verdecken. Später feuert er seine Besucher zum Schunkeln an, damit diejenigen hinter den Säulen ihn zumindest kurz sehen. Humor hat der Ronny, wie er in den Moderationen zwischen den Liedern beweist. Er singt auf Russisch, fragt, ob alle den Text verstanden hätten. Natürlich nicht, deshalb habe er sich angewöhnt, auf Deutsch zu singen. Viel Beifall. Weiland kokettiert mit seinem Lebenslauf, er ist Steinmetz- und Bildhauermeister, sein Meisterstück steht in der Frauenkirche in Dresden. 2004 trägt er auf dem Geburtstag eines Freundes Lieder von Ivan Rebroff vor, nimmt eine CD auf, so erzählt er, es wird der Startschuss zu seiner Karriere. "Mach weiter", fordern ihn die Freunde auf. Dass Ronny Weiland singen kann, dazu braucht es keinen Beweis. Im Bowling-Center interpretiert er "Wenn ich einmal reich wär‘" aus dem Musical "Anatevka", die Paraderolle Ivan Rebroffs als Milchmann Tevje. Er begeistert seine Besucher mit den russischen "Klassikern". Natürlich dürfen die "Moskauer Nächte" oder der "Soldat am Wolgastrand" nicht fehlen, beide Titel, die die Besucher schon fast fieberhaft genießen. Einer der Höhepunkte des Nachmittags kommt mit seiner Version des Walzers Nr. 2 von Dimitri Schostakowitsch, einer der "Evergreens" aus dem riesigen Land im Osten. In Weilands Version reimt sich dann schon mal die "schöne Zeit der Zaren" mit Taiga und "das Blut in Russenadern" wird zum "roten Wein". Geschickt hatte Weiland erwähnt, dass zu diesem Walzer in Dresden ein Video mit Walzer tanzenden Paaren gedreht wurde. Das zeigte Wirkung, denn fünf Paare schwebten im Walzertakt durchs Bowling Center. Natürlich kam die "Petersburger Schlittenfahrt" zur Aufführung. Nach der Pause trug er vor allem eigene Kompositionen und "russisches Gold" vor. Das ältere Publikum ging beseelt in den dunklen Brandenburger Abend.