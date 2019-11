red

Eisenhüttenstadt Missachtung der Vorfahrt war jeweils die Ursache dafür, dass sich am Wochenende zwei schwere Auto-Unfälle im Raum Eisenhüttenstadt ereigneten. Am Freitag fuhr ein 78-Jähriger am Abzweig Streichwitz auf die B112, beachtete aber nicht einen auf der B112 von links nahenden Pkw. Beim Aufprall wurden er und die zwei Insassen des anderen Pkw teils schwer verletzt. Alle mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An den Autos entstand Totalschaden. Am Sonntag prallten dann gegen 10 Uhr zwei Pkw an der Kreuzung Straße der Republik/Karl-Marx-Straße zusammen. Eine 63-Jährige hatte die Vorfahrt missachtet. Sie wurde bei der Kollision schwer, der andere Pkw-Fahrer leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Geschätzter Schaden: Rund 15.000 Euro.