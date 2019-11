MOZ

Neuzelle (MOZ) Für die Zisterzienser ist es keine Frage, dass das Wirken ihres Ordens in Brandenburg und besonders für Neuzelle und Umgebung über Jahrhunderte hinweg segensreich war. 1817 wurde indes auf Geheiß des preußischen Königs deren Besitz in ein weltliches Stiftungseigentum überführt, und der Orden verließ Neuzelle. 750 Jahre nach der ersten Klostergründung hieß es erneut: "Die Mönche kommen". So lautet auch der Titel des informativen und reich bebilderten Sachbuchs, das der Journalist Rocco Thiede verfasste, das er im Gerhart-Hauptmann-Museum vorstellte. Dokumentiert wird, wie es den Zisterziensern gelang, ein Priorat in Neuzelle zu errichten. Das Jubiläumsjahr 2018, so Bischof Ipolt, war für ihn der göttliche Wink, dort wieder Mönche anzusiedeln, zugleich ein Aufbruchssignal für die Reanimation katholischen Glaubens in den neuen Bundesländern. Im Buch, das St. Benno Verlag erschien, kommen nicht nur Brandenburger Minister, hochrangige Kleriker sowie evangelische Kirchenvertreter zu Wort, sondern Rocco Thiede interviewte auch Simeon, Kilian, Philemon und Frater Aloysius.