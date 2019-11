Alexander Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Kinder für klassische Musik begeistern ist das Anliegen der Oper Oder-Spree. Neben den großen Operninszenierungen in Neuzelle und Beeskow gibt es erstmals eine Version von Mozarts Zauberflöte für Kinder ab 6 Jahren in der Regie von Lars Franke. Auf der Herbst-Tour durch den Landkreis waren die Künstler am Sonntag, 15 Uhr, in der Fürstenwalder Musikschule zu Gast. Die Geschichte und Musik begeisterte das junge Publikum. Buchillustratorin Gertrud Zucker und Schriftsteller Till Sailer gestalteten zudem nach Mozarts Märchenoper ein Kinderkunstbuch, das im Buchhandel und zu Aufführungen – die nächste am 24. November, 15 Uhr, im Erkneraner Carl-Bechstein-Gymnasium – erhältlich ist.