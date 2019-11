Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf Zum dritten Mal bereits, die einst vom Eggersdorfer Hort begründete Tradition in etwas anderem Format fortführend, hatten der gastgebende Verein Bauernvolk und der Eggersdorfer Carnevalclub (ECC) am Sonnabend wieder zum fröhlich-grusligen Halloweenfest eingeladen. Ein Aufruf, dem auch in diesem Jahr die Einwohner des Doppeldorfs und Gäste zu Hunderten Folge leisteten – oft waren es sogar Familien in drei Generationen oder noch mit befreundetem Anhang, die schon zum Lampionumzug als Auftakt eine Runde ums Gewerbegebiet drehten und anschließend auf dem Bauernvolk-Gelände Am Fuchsbau das vielgestaltige Programm verfolgten.

Nicht alle hatten sich anlassbedingt in Schale geworfen, doch eine Vielzahl von Festbesuchern fiel schon unzweideutig durch das entsprechende Outfit auf. Seien es nun einfach der Hexenhut, die schlackernden Knochen eines Skeletts oder die Grimasse eines Zombies. In manchen Kostümierungen steckte sichtbar ein gehöriges Stück kreativer Mühen.

Wer wollte, der konnte sich beim Bastelstand auch noch kleine Lolly-Geister und -Spinnen fertigen oder sich an Ort und Stelle noch passend für das weitere Geschehen schminken lassen. Im Verlauf der rund vier Stunden nahm die Zahl der herumspazierenden Hexen und Gespenster damit weiter zu. Derweil hatten Bauernvolk-Vorsitzender Andreas Lüders und ECC-Moderator Matthias Luttmer, der in bewährter Weise durch das Programm führte, längst namens der Gastgeber alle begrüßt und die Kinder einige erste Tanzrunden zur Musik von DJ Hagen absolviert.

Einige ECC-Mitglieder luden die jüngeren Gäste dazu ein, durch Fühlen die Zutaten für den Hexentrank zu erraten, die Gewinner des Wettbewerbs wurden in zwei Runden ausgelost. Unterdessen waren andere Helfer mit der Ausgabe von Waffeln und Quarkkeulchen, Grillwurst oder der deftigen Bauernvolk-Suppe beschäftigt. Und obwohl sich der Spätherbst temperaturmäßig noch mal fast von der besten Seite zeigte, ging auch der Glühwein gut weg.

Clowns, Tänze und Feuershow

Die ersten, die auf der Bühne so richtig für Stimmung sorgten, war das Clownsduo Tacki und Noisly. Ein Spaß nicht nur für die Kinder, als die beiden neben allerlei Albereien auch durch Jonglage und Einradkunststücke glänzten. Zu einzelnen Übungen holten sie sich als kleine Helfer auch noch Jungen und Mädchen aus dem Pub­likum nach oben.

Den Mittelteil des Programms durften dann mehrere Formationen des ECC bestreiten – die Karnevalisten zeigten, dass sie wenige Tage vor dem Start in ihre neue Saison bestens gerüstet sind und auch die am 18. Januar wieder einmal daheim in der Petershagener Giebelseehalle stattfindende Landesmeisterschaft schon wieder mit dem Streben um Titelehren im Visier haben. Die jungen Damen der Ü15-Garde steuerten ihren Schlangentanz bei, die Junioren ihre neue Schautanznummer "Mit einem Lächeln auf den Lippen kann jeder Clown entzücken". Gleich mehrfach liefen die erste und zweite Reihe der Jugendgarde auf, darunter mit dem Papageientanz. Dass der Verein zudem über Talente in Sachen Gesang verfügt, dafür waren stellvertretend die vier Sängerinnen der Fancy Free in dem Kostproben-Reigen dabei.

Spektakuläre Darbietungen zum Ausklang lieferte dann noch die Feuershow des Duos Beauty and Fire, das übrigens im benachbarten Fredersdorf zu Hause ist, somit fast ein Heimspiel hatte.