Hohenwalde Man muss den Kindern etwas bieten", sagen Martin Pollok und Christian Pusch. Beide sind bei der Feuerwehr in Hohenwalde für die Jugendarbeit verantwortlich. Von Freitag bis Sonnabend haben sie an diesem Wochenende für ihre Nachwuchskräfte einen 24-Stunden-Dienst organisiert. Inklusive vieler Einsätze und gemeinsamer Übernachtung.

"Vor drei Jahren, als wir mit der intensiven Nachwuchsarbeit begonnen haben, hatten wir 5 Kinder, jetzt sind es 15", freut sich Christian Pusch. Auch drei 3-Jährige sind schon dabei. Sie werden von Feuerwehrfrau Ricarda Müller betreut. Alle 14 Tage findet für etwa zwei Stunden die Ausbildung in der Feuerwehr Hohenwalde statt. "Allerdings haben die Kinder mit vielen anderen Vereinen eben auch viele andere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, da muss man spannend bleiben", erklärt Martin Pollok.

Am Wochenende ist ihnen das in jedem Fall gelungen, so aufgeregt wie die kleinen Feuerwehrleute durcheinander plappern. Helena Kaschel etwa durfte als 12-Jährige zum ersten Mal hinter dem Lenkrad eines Autos sitzen, lacht sie. Das war als Übung in einem Straßengraben gelandet und musste nun mit gemeinsamer Kinderkraft geborgen werden. Der 10-jährige Theo Pappelbaum hatte als Gruppenführer jede Menge Verantwortung auf den noch schmalen Schultern. "Ich musste vor den Einsätzen die Leute einteilen und auch die Berichte schreiben", erklärt er. "Es war aufregend", befand Teodor Tusche. Einen Einsatz in der Nacht hat der 8-Jährige verschlafen, aber der stellte sich zum Glück als Fehlalarm heraus. Eine Brandmeldeanlage hatte irrtümlich ein Feuer gemeldet. "Wir haben die Kinder, wenn sie tief und fest geschlafen haben, natürlich nicht grob geweckt", sagt Martin Pollok über den verpassten Einsatz und schmunzelt. Schließlich war Teodor nicht der einzige, der den Alarm verpasst hatte.

Die Liste der Einsätze in den 24 Stunden war lang. Eine ins Eis eingebrochene Person musste ebenso gerettet, wie eine Ölspur beseitigt und eine bewusstlose Person versorgt werden. Außerdem gab es einen Hausbrand und einen Fehlalarm. So wie auch bei den Vorbildern, den erwachsenen Feuerwehrkameraden.

Etwas schwierig sei die Finanzierung der intensiveren Nachwuchsarbeit, erzählen die beiden freiwilligen Feuerwehrleute. So gab es anfangs nur für 5 Kinder Uniformen und Helme, für die restlichen 10 nicht. "Die mussten wir trotz Nachfrage bei den entsprechenden Institutionen irgendwie allein finanzieren", erklären sie. Kein preiswerter Spaß, den Unterstützer schließlich ermöglichten. Trotz allem wollen sie weitermachen. Die Kinder – und das ist schließlich das wichtigste – haben viel gelernt und nicht nur die Einsätze, sondern auch der gemeinsame Pizzaabend werden in Erinnerung bleiben.