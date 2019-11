Dirk Nierhaus

Germendorf (MOZ) Der tragische Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 kurz vor der Abfahrt Germendorf hat in Oberhavel große Anteilnahme ausgelöst. An der Unfallstelle wurden am Wochenende zahlreiche Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. In der Nacht zu Sonnabend war dort ein 22-jähriger Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen des Wagens, alle zwischen 20 und 22 Jahre alt, erlitten teilweise schwerste Verletzungen.

Der Lichterschein der Kerzen hat am Sonntagabend sogar einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Vorbeifahrende Autofahrer alarmierten offenbar die Einsatzkräfte, weil sie der Meinung waren, dort lodere ein Feuer. Die Feuerwehr rückte aus, konnte laut Leitstelle aber kein Feuer entdecken. Ob sie die Kerzen gesehen hätten, sei nicht übermittelt worden, hieß es weiter von der Leitstelle.