Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist immer gut, einen Arzt vor Ort zu haben. So auch am Samstagabend in der Boxerhalle des Olympiastützpunktes, wo sich die Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt und Germania Potsdam um Regionalliga-Punkte gegenüberstanden. Alexander Biederstädt von den Gästen erlitt im Duell gegen Marcus Thätner eine Platzwunde über dem Auge. Sofort eilte Damian Hartmann zur Hilfe. Der ausgebildete Mediziner musste zwar anschließend selbst noch für die Gastgeber auf der Matte kämpfen, kümmerte sich aber fachmännisch um die Verletzung. "Wenn etwas ist, bin ich der Mannschaftsarzt und helfe natürlich auch beim Gegner" sagte Hartmann, der eine knappe 1:2-Niederlage gegen Sven Menzel kassierte. "Mir sind im ungewohnten Freistil ein paar technische Fehler unterlaufen."

Auch Marcus Thätner unterlag nach Punkten, hatte aber ebenso eine schwere Aufgabe zu meistern: "Ich musste in einer hören Gewichtsklasse antreten. Da war es logisch, dass es schwer wird. So eine Verletzung passiert, da wir beide sehr tief gerungen haben", erklärte der 34-Jährige und EM-Dritte von 2007. Zufrieden äußerte sich auch Ingolf Schöllner aus dem Trainer-Quintett der Kampfgemeinschaft. "Ich bin glücklich und auch die Zuschauer können zufrieden nach Hause gehen. In den letzten Jahren haben wir meistens knapp gegen Potsdam verloren, diese Saison konnten wir nun beide Derbys gewinnen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder will gegen uns gewinnen, weil wir Stützpunkt sind."

Ein hart umkämpftes und taktisch geprägtes Duell gab es zwischen Andrzej Grzelak und Ricardo Melz. Nach Rückstand drehte der Pole in Diensten der Oderstädter noch den Kampf, obwohl auch er eine Gewichtsklasse höher antrat. Den schnellsten Sieg des Abend sicherte sich zum Auftakt Eric Berger, der Serhat Erol schon nach 1:45 Minuten bezwang und der KG damit vier Mannschaftspunkte sicherte. Keine große Mühe hatten auch Noorollah Ahmadi gegen Justin Schlosser und Erik Weiß gegen Chris Militzer. Chancenlos war hingegen Tien Nguyen gegen Radu Cataraga, der mit seinem aggressiven Kampfstil kurzen Prozess machte. Immerhin wehrte sich Nguyen über 2:07 Minuten, ehe der Kampf wegen technischer Überlegenheit beendet war. Ansonsten gingen sieben der zehn Kämpfe über die vollen sechs Minuten, was auch die Ausgeglichenheit beider Teams unterstreicht.

Brian Tewes zeigte, dass er Moral besitzt und einen Rückstand aufholen kann. Gegen Justus Wydmuch lag er zur Pause mit 0:1 hinten, drehte den Kampf aber mit schönen Techniken noch in ein 5:2. Ebenfalls über die volle Distanz musste Mohammad Damankhoshk gehen, dessen 10:0 gegen Gagik Torosyan trotz des klares Ergebnisses ein schweres Stück Arbeit bedeutete.

Lob von Präsident Mario Balzer

Zum letzten Kampf des Abends ging dann Trainer Marc Wentzke auf die Matte. Gegen Leo Guhtke lieferte er sich ein packendes Duell, zog aber letztlich den Kürzeren. Wentzke war danach sichtlich angefressen und wollte keinen Kommentar abgeben. "Leo ist gerade erst 16 geworden und kämpft eine tolle Saison", berichtete Potsdams Trainer Ricardo Melz, der trotz der Niederlage nicht unzufrieden war. "Frankfurt hat eine saustarke Truppe, das haben sie sich in den letzten drei Jahren erarbeitet. Es waren schöne Kämpfe, die Zuschauer sind heute auf ihre Kosten gekommen."

Auch Mario Balzer, Präsident des RSV Hansa 90 Frankfurt, zeigte sich am Sonnabend hochzufrieden. "Das war wieder Werbung für den Ringkampf mit vielen knappen Entscheidungen und einem guten Leistungsniveau. Besonders schön finde ich, dass die Liga aus der Mitte unserer Sportler heraus organisiert wird. Sie übernehmen alles selbstständig wie Papierkram, Auf- und Abbau in der Halle, Lizenzen und Kampfrichter. So lernen die jungen Sportler, Verantwortung zu übernehmen", lobte Balzer.