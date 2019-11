Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit der ersten torgefährlichen Aktion der Gäste war der Vorletzte in Rückstand geraten. Nach einem weiten Abschlag von Schlussmann Alexander Walter wurde der Ball zu Tomasz Bejuk weitergeleitet, der Torwart Matthias Kreutzer von der Strafraumgrenze per Heber überwand. Kreutzer hatte erneut den Vorzug vor Stammtorwart Martin Stemmler erhalten. Nach einer Viertelstunde meldete sich der FCE mit einem Fernschuss durch Christian Siemund. Zwei Minuten später fiel dann der Ausgleich, als Georges Florent Mooh Djike technisch gekonnt Siemunds Eingabe von der rechten Seite in Nähe des Elfmeterpunktes verwertete.

Nach einer halben Stunde gewannen die Eisenhüttenstädter gegen die gefälliger agierenden Gäste sogar die Oberhand. Aber Hoang Sa Nguyen Ngoc (40.) nach Zuspiel von Lukas Szywala, der am Ball vorbeifliegende Christian Siemund (41.) nach einer scharf getretenen Ecke von Maciej Piotr Ossowski und Carsten Hilgers per Kopf (43.) nach erneuter Ossowski-Ecke scheiterten. Auf der Gegenseite hätten Marcin Krystek per Kopf (38.) und Szymon Sidorowitz per Schuss, den Kreutzer gerade noch so mit den Fingerspitzen vom Tor weg lenkte (44.), durchaus den Führungstreffer erzielen können.

Nach der Pause hatten wie zu Spielbeginn die Altlüdersdorfer mehr von der Partie, doch Torchancen sprangen zunächst nicht heraus. Im Gegenteil, so musste Karsten Schäfer bei einem Abpraller von Mitra Forest Kuipou Tschiendja auf der Linie retten (58.). Als vieles sich bereits auf ein Remis einzupegeln schien, war der völlig freie Marcin Krystek bei einem hoch in den Strafraum geschlagenen Freistoß von Sidorowicz zur Stelle (73.). Die Gastgeber stemmten sich zwar energisch gegen die Niederlage, doch zu Torchancen kamen sie erst in der Nachspielzeit. Aber Piotr Maciej Ossowski und Tony Wernicke per Freistoß jeweils in der Nachspielzeit verpassten knapp den Ausgleich.

Bei einigen Spielern fehlt Kraft

"Das war eigentlich unser zweites Spiel in Folge, in dem wir das abgerufen haben, was wir können. Das war ein dummer Fehler von mir beim 1:2, als ich beim Kopfball nicht mit hochgegangen bin. Heute war mehr drin als null Punkte. Die haben drei Chancen und machen zwei Tore", ärgerte sich der Gastgeber-Kapitän Tony Wernicke.

Dazu pflichtete ihm sein Trainer Andreas Schmidt bei: "Wenn bei Tonys Freistoß mehr Zug drin ist, dann geht er rein. Was soll ich sagen? Die Punkte haben wir zu Ende der ersten Halbzeit liegengelassen. Da fehlte die Konsequenz beim Abschluss und auch etwas Glück. Ab der 60. Minute hat man gesehen, dass einigen Spielern die Kraft fehlt. Spielerisch war die erste Hälfte gut, da hat die Mannschaft schön den Ball laufen lassen."

FC Eisenhüttenstadt: Matthias Kreutzer – Christoph Krüger, Lukas Szywala, Carsten Hilgers, Tony Wernicke – Hoang Sa Nguyen Ngoc (76. Philipp Zacharias), Johann Krüger, Christian Siemund, Hermann Wamba Tsafack (65. Till Deichsler), Piotr Maciej Ossowski – Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Martin Hagemeister (Cottbus) – Zuschauer: 135