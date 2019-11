Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Britta Stark (SPD) hat ihr Mandat als Stadtverordnete niedergelegt. Wie aus SPD-Kreisen verlautete, soll Stark gesundheitlich angeschlagen sein. Die 56-Jährige hatte zur Landtagswahl am 1. September ihr Direktmandat an Péter Vida (BVB/Freie Wähler) verloren und war trotz Listenplatz 2 wegen der hohen Anzahl an Direktmandaten für die SPD nicht erneut in den Landtag eingezogen. Insgesamt war Britta Stark von 1990 bis 1994 und ab 2002 bis 2019 Mitglied des Landtages, zuletzt stand sie dem Präsidium vor.

Ihren Platz in der SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung hat vergangene Woche Rica Eller eingenommen. Die 26-jährige hat Betriebswirtschaftslehre in Potsdam studiert, ist Landesvorsitzende der Jusos und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Unterbezirksvorstandes Barnim. Als Stadtverordnete übernimmt sie den SPD-Sitz im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport.