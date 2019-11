Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Was als kleine Abschiedsrunde im Seelower Schweizerhaus geplant war, wurde dann doch zu einem sehr bewegenden und an emotionalen Eindrücken reichen gesellschaftlichen Ereignis: Vertreter von Firmen, von der Sparkasse Märkisch-Oderland, Bürgermeistermeister und Gemeindevertreter der gesamten Region, Journalistenkollegen und Freunde nutzten die Gelegenheit, sich bei Doris Steinkraus für die Arbeit über so viele Jahre hinweg zu bedanken.

Claus Liesegang, Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung, würdigte sie als Journalistin, für die kein Thema zu klein oder zu kompliziert ist, als dass sie es nicht auf die Relevanz für die Menschen in der Region abgeklopft hätte. Viele Initiativen habe sie frühzeitig als nachhaltig erkannt und auch mit großem persönlichen Engagement gefördert. So hat sie aktiv mitgeholfen, das Schweizerhaus-Areal in Seelow zu kultivieren und war und ist ein Motor bei der Entwicklung des deutsch-polnischen Begegnungszentrums Schloss Trebnitz.

Landrat Gernot Schmidt nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung der regionalen Presse gerade für den ländlichen Raum zu betonen. Doris Steinkraus gehöre zu den Journalisten, die die Akteure und Prozesse vor Ort öffentlich sichtbar und bemerkbar gemacht hat. Und sie habe es sehr oft sehr gut verstanden, komplizierte Sachverhalte für alle verständlich darzustellen.

In einem eigens für diesen Abend erstellten Film kamen viele zu Wort, die Doris Steinkraus zum Ruhestand gratulierten. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder bedankte sich für die gute Zusammenarbeit ebenso wie Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze. Zu den Journalisten, die ihre ersten Berufserfahrungen in der Seelower Lokalredaktion gemacht haben, gehörten Frank Kaiser und Josefine Jahn. Und immer wieder war von den großen Fußstapfen die Rede, die sie mit ihren Arbeiten in der Region hinterlassen hat. Mit großer Freude vernahmen die Gäste die Zusage der Neu-Ruheständlerin, sich auch künftig mit eigenen Beiträgen aus und über die Region zu Wort zu melden, so wie es bereits einige der Kollegen in ihrem Ruhestand zu tun pflegen.

Als Überraschungsgast brachte Letschins "Chorkater" Lothar Böttcher Doris Steinkraus zwei aufmunternde Abschiedslieder zu Gehör. Im Anschluss war Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen und Anekdoten zum Besten zu geben. Gab es doch auch ein Wiedersehen mit ehemaligen Kollegen wie Peter Wendt, Elke Probst, Silke Müller und Ruth Buder.

Doris Steinkraus dankte sichtlich gerührt allen Gästen und insbesondere dem Team des Seelower Heimatvereins Schweizerhaus um Marion Krüger sowie dem Team von Philipps Kleiner Gaststätte mit Birgit Fischer-Hampel für die wunderbare Vorbereitung des gelungenen Abends.