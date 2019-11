Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Nachts auf dunklen Straßen unterwegs waren Kinder am Wochenende in Schwedt. Doch sie waren weder unerlaubt noch allein, sondern erlebten ein großes Abenteuer gemeinsam mit ihren Freunden und Betreuern der Jugendfeuerwehren. Die Nachtwanderung des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde ist jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt für die Jugendwehren, die dabei neben viel Spaß und Gemeinschaft auch Mut, Ausdauer und Teamgeist beweisen müssen. Dieses Mal war die Schwedter Jugendfeuerwehr Organisator und Gastgeber für über 400 Kinder zwischen 6 und 16 Jahren aus 43 Mannschaften. Auch eine Jugendgruppe des Technischen Hilfswerkes aus Prenzlau nahm teil. Für die Betreuer und vielen Helfer war das eine logistische Meisterleistung. Auf ihrer abendlichen Wanderung mussten die Jungen und Mädchen an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen und ihr Wissen unter Beweis stellen. Als alle am Ziel eintrafen wurde gemeinsam gefeiert.