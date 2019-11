Gut besucht: der 6. Wandlitzer Kunstmarkt am Wochenende in der Kulturbühne "Goldener Löwe" © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Knapp 20 Jahre ist es her, als Martina Merkel einen Workshop besuchte, der bei "Papier & Stift", einem Geschäft in Wandlitz, angeboten wurde. "Da hat mich das Teddy-Fieber gepackt", erzählt die heute 63-Jährige. Seit dem hat die Lehrerin am Wandlitzer Gymnasium die Bären-Herstellung zu ihrem Hobby gemacht. Profitiert davon haben bislang nur Familie und Freunde. Zu besonderen Anlässen, konnten sie sich darauf verlassen, dass sie einen der handgemachten Teddys geschenkt bekamen. Seit diesem Wochenende könnte das etwas anders werden. Martina Merkel nimmt zum ersten mal am Wandlitzer Kunstmarkt teil.

Bären in unterschiedlichen Größen, Farben und aus verschiedenen Materialien stellt sie aus. Die aus Mohairwolle sind ein besonderer Hingucker. Die anderen sind aus Teddyplüsch. Bären, die sitzen sollen, werden mit Granulat gestopft, die anderen mit Stoffwatte. Sind die Teddys eher zur Zier oder kann man damit auch spielen? "Kann man. Aber für Kinder unter drei Jahre sind sie nicht geeignet", sagt Martina Merkel.

Fünf der kleineren Bären hat sie bereits am Sonnabend auf dem Kunstmarkt verkauft. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum es ihr im "Goldenen Löwen" gefällt. "Es ist sehr schön", findet die Wandlitzerin. "Die Atmosphäre ist so nett."

Ehrentraud Rohne findet das auch. Der Holzbildner aus Birkenbrück (Oder-Spree) war bereits dreimal beim Kunstmarkt dabei. Vor einiger Zeit wurde er krank. Deshalb sagte er alle anderen Veranstaltungen für dieses Jahr ab. "Nur Wandlitz nicht", erzählt Ehefrau Monika. Der Ort sei ein "gutes Pflaster" für Künstler. "Die Leute sind sehr interessiert, und wir haben hier immer schöne Gespräche", lobt das Paar.

Vor 25 Jahren, als er die Seefahrt aufgab, verlegte sich Ehrentraud Rohne auf die Arbeit mit Holz. Intarsien sind seine Leidenschaft. Wandbilder liebt er besonders. Aus verschiedenen Hölzern wie Räuchereiche, Zebrano, Palisander, Kirsche, aber auch aus einheimischen Gehölzen wie Buche, Linde und Erle entstehen abstrakte Kunstwerke genauso wie Wanduhren, Schachbretter, Kerzenhalter oder Adventsschmuck.

Eine Anregung zu neuen Kreationen hat der 72-Jährige Berkenbrücker auf dem Wandlitzer Kunstmarkt am Stand von Mirko Schmidt aus Zühlsdorf (Oberhavel) entdeckt. Der gelernte Mechaniker designt und fertigt Gebrauchsgegenstände und Schmuck aus Edelholz und Edelstahl. "Das Holz ist dazu gekommen, als wir 2006 aus Berlin hierher gezogen sind", erzählt Swantje Stahl, die Mirko Schmidt auf dem Kunstmarkt vertritt. Dessen Design-Flaschenöffner beispielsweise, jedes Stück ein Unikat und handgemacht, finden ihre Abnehmer.

Rund 50 Künstler in den Genres Malerei, Keramik, Porzellan, Schmuck, Holz, Lampendesign, Glaskunst, Mode, Textilfarbentechnik, Kilts und eben Teddybären präsentieren ihre Arbeiten bei diesem 6. Wandlitzer Kunstmarkt. Mitorganisator Michael Günther zählt an beiden Tagen an die 2500 Besucher.