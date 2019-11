Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Packliste ist nicht allzu lang und stürzt niemanden in Unkosten: Ein neues Spielzeug oder Plüschtier, 200 Gramm Schokolade, 250 bis 300 Gramm sonstige Süßigkeiten, 300 bis 400 Gramm Plätzchen oder Kekse, 800 Gramm Kakao-Pulver, 400 Gramm Schokoaufstrich, ein farbiges Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta, Malstifte und ein Malblock im A4-Format werden für ein Weihnachtspäckchen benötigt. "Dieser Inhalt ist mit dem Zoll abgesprochen und sollte nicht verändert werden, damit es bei etwaigen Kontrollen keinen Ärger gibt", sagt Annett Zimmermann, die mit weiteren Mitgliedern der Evangelisch-Freikirchlichen Kirche am Sonnabend einen Stand in der Rathauspassage betreut hat, an dem um Sach- und Geldspenden gebeten wurde. In Eberswalde steht neben der Bethel-Gemeinde auch die Neuapostolische Kirche hinter dem Einsatz der Bibel-Mission, bei dem 2018 bundesweit 17 000 Weihnachtspäckchen gesammelt werden konnten. In der Barnimer Kreisstadt waren es um die 300.

Die Spendenaktion läuft bis zum 23. November. Die Päckchen können vor den Gottesdiensten in den beiden Kirchengemeinden sowie zu den jeweiligen Geschäftszeiten bei Optik-Fischer, bei RaumArt Horstmann und bei Gillert-Medizintechnik abgegeben werden.

Die Weihnachtsgeschenke sind in diesem Jahr für Kinder in Heimen und armen Familien in Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Weißrussland und der Ukraine bestimmt. In andere Ländern Osteuropas, zum Beispiel in Russland, Kasachstan oder Usbekistan, ist die Einfuhr der Päckchen nicht ohne Weiteres möglich. Für die Empfänger dort werden daher vor Ort Geschenke gekauft – mit gespendetem Geld.