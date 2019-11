red

Neuzelle Der Saarbrücker Puppenspieler Michael Henne tritt am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr, mit seinem Puppenpalast im Katholischen Pfarrsaal am Stiftsplatz in Neuzelle aus. Der Puppenpalast ist bekannt für seine farbenfrohen Kulissen,die Bühne in Form einer alten Ritterburg und die handgeschnitzten Holzhandpuppen. Aufgeführt wird das Märchen Rumpelstilzchen. Der lustige Kasper, das Krokodil und Carlos der Rabe sind mit dabei. Das Stück für Kinder ab zwei Jahre dauert 55 Minuten. Tickets zu 9 Euro gibt es an der Tageskasse vor Ort. Ermäßigungskarten sind in den örtlichen Kindergärten erhältlich.