Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Knapp vier Wochen nach dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle steht das Haus der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt (Oder) weiterhin unter verstärktem Polizeischutz – auch dann, wenn das nicht offensichtlich ist. "Die Polizei ist weiterhin mit wachen Augen vor Ort. Natürlich wird dies nicht immer mit uniformierten Kräften erfolgen. Auch in zivil eingesetzte Polizisten haben die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde im Blick. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Kolleginnen und Kollegen nicht sofort zu erkennen sind", teilt Stefan Möhwald, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost, mit.

Seit dem Anschlag in Halle am 9. Oktober würden die jüdischen Objekte, darunter das Gemeindehaus in der Halben Stadt, verstärkt bestreift. Zunächst war ein Streifenwagen zu den täglichen Öffnungszeiten des Hauses ständig präsent. Vor eineinhalb Wochen hatte die Polizei in Potsdam mit Repräsentanten jüdischer Einrichtungen aus Brandenburg die Lage beraten. Vor dem Anschlag in Halle war das Gemeindehaus in Frankfurt im Rahmen der normalen Streifentätigkeit kontrolliert worden.

Laut der Larissa Bargtel, Vorsitzende der Frankfurter Gemeinde, stehe man mit der Polizei regelmäßig in Kontakt und fühle sich gut geschützt. Die Beamten seien auch über alle in der Gemeinde stattfindenden Veranstaltungen informiert und richteten ihre Streifen darauf aus. Eine antisemitische Straftat, die die Gemeinde betraf, hatte es am 9. November 2016, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, gegeben, als Unbekannte Flugblätter mit nationalsozialistischem Inhalt vor dem Haus ablegten.