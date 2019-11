In den siebziger Jahren: Ruth Böttcher (l.) feiert mit Kollegen in der MTS Neuenhagen, später Kreisbetrieb für Landtechnik. © Foto: privat

Sven Klamann

Oderberg (MOZ) Nur wenn es in Strömen regnet, zentimeterhoch Schnee liegt oder die Hitze selbst im Schatten unerträglich ist, bleibt Ruth Böttcher, geborene Melchert, lieber in ihrer großen Wohnung an der Hermann-Seidel-Straße, in der sie noch immer selbstbestimmt lebt. Doch wenn das Wetter mitspielt, findet sie immer jemanden, der sie bei einem Spaziergang begleitet. Das kann ihre Nichte oder deren Sohn sein, die in Bad Freienwalde und Altglietzen zu Hause sind und sich regelmäßig um sie kümmern. Ein Betreuer von der Sozialstation, der bei ihr nach dem Rechten sieht. Oder ein Nachbar aus dem Haus, in dem sie bereits seit 1970 wohnt. Ohne jemanden, der im Notfall zur Stelle wäre, würde sich das Geburtstagskind nicht mehr nach draußen trauen. Unterwegs genießt sie jeden Atemzug an der frischen Luft und freut sich vor allen an sonnigen Tagen auf die Pause am Bollwerk, weil sie sich dann auf einer Sitzbank oder auf dem Rollator ausruhen kann.

"Ich weiß, dass ich ein Glückspilz bin", betont Ruth Böttcher, die liebevoll von Verwandten, Bekannten und Nachbarn unterstützt und umsorgt wird und ungemein froh darüber ist.

Dabei hatte es die Jubilarin nicht immer leicht. Ihre Kindheit in Königsberg/Neumark, dem heutigen Chojna, war entbehrungsreich. Als ihre Mutter viel zu früh starb, kam das Küken der Familie zu einer Tante ins benachbarte Bernikow und half in deren Lebensmittelladen aus.

Familienglück währte nur kurz

Ihren späteren Mann Richard Böttcher hat die junge Ruth das erste Mal gesehen, als sie mit einer Freundin gerade aus dem Garten trat – mit Äpfeln in den Händen. Der fesche Feldwebel, der bei der Luftwaffe tätig gewesen sei, habe den Mädchen zugerufen, dass er liebend gern auch einen Apfel haben wolle. "Meine ersten Worte an ihn waren: Dann kommen Sie doch näher und holen sich einen", blickt Ruth Böttcher lächelnd zurück. Es blieb nicht bei dem Flirt: Am 11. Mai 1940 wurde geheiratet.

Aber das Familienglück währte nur kurz. Die gemeinsame Tochter Ingrid starb, da war sie gerade anderthalb Jahre alt, an der schweren Angina, die auch Ruth Böttcher beinahe dahingerafft hätte. Da hatte die junge Mutter bereits eine ihre Kraft raubende und ihre Nerven strapazierende Flucht hinter sich, die für sie nach einigem Hin und Her in Blumenhagen in der Uckermark zu Ende gegangen war. Und ihr Richard war in Kriegsgefangenschaft geraten. Als sich ihr Mann schließlich aus Frankreich meldete, bat er sie, alles stehen und liegen zu lassen und ihm in die Fremde zu folgen, die für ihn rasch Heimat geworden sei. "Das konnte ich jedoch nicht. Ich hätte alle Verwandten und Freunde im Stich lassen müssen", erinnert sich die Jubilarin, deren Ehe 1950 geschieden wurde.

Die junge Frau arbeitete zunächst beim Bäcker und danach elf Jahre lang als Schreibkraft beim Bürgermeister von Blumenhagen. 1957 zog sie nach Oderberg um – dorthin, wo bereits ihr Vater und dessen zweiten Frau sowie weitere Verwandte neu angefangen hatten.

Fitness durchs Radfahren

Im gleichen Jahr bewarb sie sich auf Rat eines Bekannten um eine freigewordene Stelle in der Maschinen-Traktoren-Station in Neuenhagen – und hatte den Arbeitsplatz ihres Lebens gefunden. "Anfangs war ich auch da als Schreibkraft beschäftigt, später hatte ich die Materialwirtschaft unter mir", verrät Ruth Böttcher, die noch immer von den netten Kollegen und der spannenden beruflichen Tätigkeit schwärmt.

Die zwölf Kilometer von Oderberg nach Neuenhagen und zurück hat die Jubilarin 22 Jahre lang Tag für Tag mit dem Fahrrad bewältigt. "Das ist vielleicht der Grund, warum die Ärzte bis heute die Beweglichkeit meiner Beine loben", sagt sie.

Drei Jahre ist es jetzt her, dass Ruth Böttcher innerhalb weniger Wochen einen Steißbein- und einen Oberschenkel-Bruch erlitt. Alles hatte mit einem ebenfalls schmerzhaften Riss im Becken angefangen, der zwar nicht operiert werden musste, sie aber für längere Zeit zu Krankenhaus- und Kuraufenthalt zwang. "Hinter mir liegt gesundheitlich eine wirklich harte Zeit. Doch ich habe mich wieder aufgerappelt", betont das Geburtstagskind, das, wenn auch mit Mühen, nach wie vor regelmäßig die MOZ liest und im Fernseher bei Volksmusik, Schlager oder Heimatfilmen entspannt.

Ruth Böttcher ist die Einzige aus ihrer Familie, die so alt geworden ist. "Ich habe leider keinen Geheimtipp fürs lange Durchhalten. Außer vielleicht den, immer Maß zu halten", überlegt sie.

Und wenn eine gute Fee ihr einen Geburtstagswunsch erfüllen könnte? "Ich möchte geistig fit bleiben und, wenn es irgendwann sein muss, wie vom Blitz getroffen sterben", sagt die Jubilarin.