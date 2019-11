Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt Fachkräfte sind rar oder scheiden bald aus. Deshalb investiert der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg verstärkt in die Ausbildung von Fachkräften im Beruf des Straßenwärters. Statt bisher nur einer Ausbildungsklasse gingen am 1. August 2019 zwei Klassen mit 39 Azubis an den Start ihrer dreijährigen, dualen Ausbildung. Mit der Folge, dass bei uns einige Autobahn- und Straßenmeistereien als Ausbildungsbetriebe wieder "wachgeküsst" wurden. So auch die Straßenmeisterei Eisenhüttenstadt im Ziegelweg 5.

"Bei uns beendeten die letzten Auszubilden im Jahr 1998 ihre Lehre", rechnet Straßenmeisterei-Leiter Danny Knedler (38) zurück. Gemeinsam mit Streckenwart Grün, Lukas Wunder, ist er ausbildungsberechtigt. Knedler appelliert an junge Leute, die sich noch jobmäßig orientieren, das Berufsprofil "Straßenwärter/in" näher zu betrachten: Der 30. November 2019 ist die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsstart am 1. August 2020.

Straßenwärter kontrollieren und warten Straßen. Aktuell sind es rund 30.000 deutschlandweit. Keine kleine Zahl. "Ich kann sagen: Das ist ein Top-Beruf, nach dem, was ich in der Straßenmeisterei Eisenhüttenstadt erlebe", sagt Azubi Willi Wandelt (18) aus Kossenblatt in der Gemeinde Tauche. Er hatte sich im Frühling 2019 beim Landesbetrieb Straßenwesen in Hoppegarten beworben. Den Berufswunsch verfolgte er gezielt. Sein Vater arbeitet seit Jahren als Straßenwärter im Winterdienst in der Straßenmeisterei Beeskow und "ich muss sagen, er hat mir den Beruf erst so richtig schmackhaft gemacht", gibt Willi zu.

Bei seinem Mitstreiter Benjamin Breiert (18) aus Pieskow bei Friedland waren es gute Kumpels. 2018 hatte er schon eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei Edeka sicher. "Dann sagten um Weihnachten Freunde zur mir: Bewirb dich doch beim Landesbetrieb", erzählt er. Sein Bewerbungsgespräch im April 2019, mit Fragen zu Laugen und Salz im Winterdienst, war erfolgreich.

Benjamin und Willi machen ihre Ausbildung einerseits in der Straßenmeisterei (6.30 Uhr ist Arbeitsbeginn, Dienstende: 15.45 Uhr). "Anderseits erfolgt die überbetriebliche Ausbildung im Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen (Komzet) des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg in Cottbus, wo die angehenden Jungstraßenwärter das Pflastern und Maurern lernen, aber auch praktische Übungen in der Verkehrssicherheit durchlaufen", erläutert Danny Knedler. Dann nicht zu vergessen: Die Berufsschule im Oberstufenzentrum Havelland in Friesack (7. 30 Uhr Schulbeginn), in der die Theorie vermittelt wird." Nicht ganz nebensächlich, sondern unerlässlich: Im zweiten Lehrjahr muss der Lkw-Führerschein bis zur Klasse CE (bis 40 Tonnen Gesamtmasse) geschafft werden.

Es stimmt einfach alles

Wie fühlen sich Benjamin und Willi nach einem Vierteljahr Ausbildung? "Super", sagen sie, "hätten wir uns nicht besser vorstellen können. Das Arbeitsklima ist prima. Man kommt auch mit den älteren Kollegen sehr gut klar. Das ist ein abwechslungsreicher Beruf von vorn bis hinten." Willi Wandelt hofft, "dass wir die Prüfungen gut abschließen und in Brandenburg bleiben können." Danny Knebler ahnt aber, dass dem nicht so sein wird. Darüber, sagt er, entscheide später der Stellenbedarf in den einzelnen Meistereien. Der Landesbetrieb achte darauf, dass die Straßenwärter im Umkreis ihrer Nachbar-Meistereien, wo sie ausgebildet wurden, eingesetzt werden. In Brandenburg liegt die Vergütung für Straßenwärter-Azubis im ersten Jahr bei aktuell 986,82 Euro brutto im Monat. Für die Folgejahre waren die Aufstockungen bis Redaktionsschluss nicht zu ermitteln, aber im Internet bei BerufeNET-Steckbrief (www.berufenet.arbeitsagentur.de) finden sich Hinweise (Stand 1.8.2019). Als beispielhafte Ausbildungsvergütungen pro Monat im öffentlichen Dienst werden genannt: 1. Ausbildungsjahr: 1.018 Euro, 2. Jahr: 1.068 Euro und 3. Jahr: 1.114 Euro. Eindruck: Es variiert von Bundesland zu Bundesland.