Manuela Bohm

Großwudicke (MOZ) Unter dem Motto "Runter vom Sofa, rein in den Saal. Willkommen beim Buckower Carneval!" startet der Buckower Carnevalsverein am 11.11. in seine 37. Saison.

Die Regentschaft über die diesjährige 5. Jahreszeit übernehmen Eure närrische Tollität, Prinz Felix I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Christin I. Am nächsten Montag überreicht der Ortsvorsteher Michael Lorenz den Schlüssel traditionell dem Prinzenpaar. Somit wird das Hoheitsgebiet von der närrischen Schar des BCV übernommen und Frohsinn und Heiterkeit bereits an der "Kleinen Grundschule Großwudicke" durch kostenlosen Glühwein, Süßigkeiten und Pfannkuchen verbreitet. Mit ein wenig Glück können Freikarten für die Prunksitzung gewonnen werden.

Der Kartenverkauf findet am 16. Dezember ab 18.00 Uhr im Vereinshaus des BCV (Großwudicke) statt. Ab 17. Dezember sind dann die Karten auch im Friseursalon "Haarfein" Berliner Str. 78 in Rathenow erhältlich für die Prunksitzungen am 8., 15. und 22. Februar, für die Weiberfastnacht am 20. Februar und die Senioren-Prunksitzung am 16. Februar.