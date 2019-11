Eike Teichert verkörperte den Roten Tod in Storkow. Zwei Aufführungen des Stücks gab es am Sonnabend. © Foto: Elke Lang

Elke Lang

Storkow Das Interesse der Storkower und ihrer Gäste am "Roten Tod" nach Edgar Allan Poe, dargestellt von den Gefährten der Nacht, ist ungebrochen. Die Rechnung ging auf, als sich die knapp fünfzig Vereinsmitglieder im vorigen Jahr ob des enormen Aufwands vornahmen, in diesem Jahr zwei Veranstaltungen anzubieten. Der Vorverkauf begann wieder beim Hoffest auf der Burg. "Innerhalb von zwei Stunden waren die je einhundert Karten ausverkauft", war selbst der Vereinsvorsitzende Eike Teichert verblüfft. So fand am Sonnabend nach Halloween schon 16 Uhr eine Aufführung ohne anschließenden Stadtgruselrundgang statt und eine zur angestammten Zeit 19 Uhr mit Rundgang.

Inszeniert von Ulrike Sziedat

Es war das elfte Spieljahr, und "nie war der Rote Tod so widerwärtig", heißt es in dem Rollenbuch, das von dem Storkower Historiker Lutz Kühne, der als Erzähler über allem thronte, erarbeitet worden war. Genau das traf auf die neue Inszenierung zu, die wieder von Ulrike Sziedat auf die Beine gestellt worden war. Alles, ob Darstellung, Ausstattung oder Tonregie, war noch weiterentwickelt worden. "Ich bin begeistert", schwärmte Monika Woharek aus Brandenburg. Sie hatte das Stück vor zwei Jahren schon einmal gesehen und schaut sich auch sonst gern Laientheater an. "Das waren von allen perfekte schauspielerische Leistungen, und das hier ist schon vom Stoff her einmalig, und vom Inhalt her trifft es den Nagel auf den Kopf."

Die Handlung auf den Punkt gebracht, schotten sich in dem Mittelalterspektakel die Reichen hinter ihren dicken Mauern ab und verschließen die Augen vor dem Elend. Während sie ausgelassen feiern, tickt die Uhr, und 12 Uhr Mitternacht liegen sie alle am Boden. Der Rote Tod, die Pest, hat sie geholt. Mitgewirkt haben wieder auf oder hinter der Bühne dreißig Gefährten der Nacht sowie acht Gastspieler, die sich selbst beworben hatten. Von Jahr zu Jahr kommen zur Stammtruppe, also zu den Vereinsmitgliedern, immer wieder Neue dazu, so dass wieder zwei ganztägige Proben und eine Generalprobe nötig waren. Zum zweiten Mal war der Theaterpädagoge Morten Gensch dabei, den die Gefährten beim großen Lutherspektakel auf der Burg kennengelernt hatten. "Er hat uns unsere Reserven gezeigt, welche Nachbesserungen möglich sind", ist der Vorsitzende zufrieden.

Bemerkenswert ist die deutliche Aussprache der Laien, durch die keine Mikrophone nötig waren. Sie sei das Ergebnis von Workshops, erklärte Teichert. Gleichzeitig waren die Sprechszenen ausgeweitet worden. Beschrieb früher der Erzähler die sieben Zimmer, geschieht dies nun durch die Akteure. Das Spiel selbst ist auch lockerer geworden. Es gibt durchaus gewollt komische Elemente.

Beim anschließenden Stadtgruselrundgang ging es anders als sonst um den Roten Tod. Es gab Pestszenen, und es wurden Pesttote eingesammelt.