Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Teamgeist, Fairness, Erfolg und mit Niederlagen umgehen – all das zeichnet die mehr als 3600 Mitglieder BSG Pneumant aus. In 25 Abteilungen – vom Behindertensport bis Wassergymnastik – deckt der größte Sportverein von Fürstenwalde, der am Sonnabend seinen 70. Geburtstag feierte, ein breites Spektrum im Breitensport ab. Auch zahlreiche Spitzensportler brachte der Verein hervor. Vor 1990 wurden 62 DDR-Meistertitel in 8 Sportarten erkämpft. Dagmar Seibt wurde 1966 sogar Europameisterin im Doppelvierer der Frauen.

Der Festakt im Alten Rathaus mit Persönlichkeiten aus Politik und Sport, Ehrenmitgliedern und natürlich Übungsleitern, ohne die kein Sportverein funktioniert, war der Auftakt zum Jubiläum.

Ein Image-Film machte die Vielfältigkeit des Mehrspartenvereins deutlich. Mit dabei auch die Ehrenmitglieder Arno Sager (85), Dieter Kurzweg (84), Wolfgang Andres (88) und Wolfgang Petenati (75). "Pneumant ist mein Leben", sagte Arno Sager, der über 30 Jahre die Laufgruppe leitete. Dieter Kurzweg hat während seiner aktiven Zeit "die ganze Welt abgewandert" und Wolfgang Petenati sicherte das Rudertraining ab und sichtete Talente. Wolfgang Andres war der kreative Kopf. Der 88-Jährige ist der Erfinder des Namens Pneumant. Er hat auch das bis heute benutzte Logo mit dem roten P entworfen.

"Der Verein Pneumant gehört zu Fürstenwalde wie der Dom und die Spree", sagte Bürgermeister Matthias Rudolph. Und er sei sich sicher, dass es ihn noch weitere 25 Jahre geben wird. "Solange hat sich der Verein verpflichtet, den neuen Sozialtrakt zu nutzen", so Rudolph. Als "Leuchtturm" bezeichnete der Vize-Landrat Pneumant. "Sportvereine leisten einen wichtigen sozialen Beitrag, aber nicht alle übernehmen Risiko", sagte Sascha Gehm.

In ihrer Jubiläumsrede blickte Karin Lehmann, seit 10 Jahren amtierende Vorsitzende, auch auf die wechselhafte Geschichte zurück. Am 2. November 1949 wurde der Verein als Deka Ketschendorf mit Tischtennis, Fuß- und Handball gegründet. 1950 folgten Radsport, Ringen, Schach, Rudern, Motorrennsport und Motorwassersport. Ein Jahr später hieß der Verein BSG Chemie Fürstenwalde und seit 1970 trägt er den Namen BSG Pneumant. 1973 wurde das erste Pneumant-Sportforum in der Langewahler Straße bezogen.

Schwere Jahre nach der Wende

1990 verlor der Verein seine Sportstätten wie die Ringerhalle im Haus der Reifenwerker, das Sportforum und den Hügel mit der Kegelbahn. Die Abteilungen Fußball, Radsport, Tischtennis, Schach, Ringen und Segeln verließen die BSG und gründeten eigene Vereine. In den folgenden Jahren kamen einige zur "Mutter" zurück. Seit 1994 ist Pneumant Träger über die Jugendfreizeiteinrichtung Südclub. 2011 weihte der Verein ein neues Pneumant-Sportforum in der Bahnhofsstraße ein. Das erste Streetball-Turnier (1994), Drachenboot-Spektakel auf der Spree (seit 2003) sowie das Festival des Sports (2008) sind sportliche Highlights, an der Pneumant entscheidenden Anteil hatte.

Der Verein hat sich stetig weiter entwickelt, das zeigen die Mitgliederzahlen. Waren es im schweren Jahr 1990 nur noch 150 Mitglieder sind es derzeit mehr als 3600. "In Zukunft wollen wir unsere Strategie in erster Linie auf Qualität , statt Quantität ausrichten" , sagt Karin Lehmann.