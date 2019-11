Auf Jubiläumstour: Die Band "Quotime" feiert ihr Zehntes mit einer grandiosen Show, die auch in Seelow begeisterte. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Eine weiße Stretch-Limousine steht nicht alle Tage vor Seelows Kulturtempel. Sie war ein Hinweis darauf, dass sich darin etwas Besonderes abspielt. Die Premiere der Reihe "Seelow rockt" war eine Initiative des Seelower Bürgermeisters Jörg Schröder, verraten Danilo und Attila Tech von der Betreiberfirma Attila-Tech-Security. Das Konzept ging auf: Rund 120 Rockmusikfans kamen auf ihre kosten.

Mit eher sanften, fast balladigen Tönen eröffnete "MAD in Poland" den Reigen. Freilich erst, nach dem das Ergebnis des Fußball-Derbys Union gegen Hertha feststand. Bis dahin verfolgten ohnehin viele erst einmal den Spielverlauf auf dem Handy, so weit das fehlende Wlan das zuließ.

Bei Quotime war Tanzfläche voll

Die polnischen Musiker, die ihre Ansagen in gut verständlichem Englisch machten, kamen zwar gut an, bekamen höflich Beifall. Aber so richtig wollte sich noch niemand auf die große Tanzfläche wagen.

Das änderte sich sich, als nach der Umbaupause die Band "Quotime" auf der Bühne war. Sie ist auf ihrer Jubiläumstour zum Zehnjährigen. Sofort sprang der Funke über und die Tanzfläche füllte sich bei den gekonnt vorgetragenen Status-Quo-Hits. Einen eigenen Fanschwarm hatte die Damenband Black Rosie mitgebracht. Sie ließ zu später Stunde die beliebten AC-DC-Hits neu aufleben. Das Publikum, dazu gehörte auch der Seelower Bürgermeister, hat sich gut amüsiert, wenn auch die Startband für den Geschmack einiger zu ruhige Töne angeschlagen hatte — andere fanden gerade das gut, nur noch nicht den Mut zum Tanz.

Ab 2020 Tagesgastronomie

Das Team von Silvio und Danilo Tech sorgte für eine Wohlfühlatmosphäre. Dies sowohl was die Sicherheit anbelangt als auch die gastronomische Versorgung. Letztere soll sich nächstes Jahr steigern, erklärten die Tech-Brüder. "Wir wollen das Kulturhaus wieder zu einem Ort der Begegnung machen. Hier kann man sich täglich treffen", erklärten sie. Sechs Tage in der Woche soll es dann Gastronomie geben. Geplant sind Konzerte und irgendwann auch mal wieder Kino.

Mit dem langen weißen Fahrzeug vorm Kulturhaus waren übrigens die Fans von "Black Rosie" angereist. Sie begleiten die fünf AC-DC-Damen überall hin. Am 9. November lädt das Kulturhaus im Rahmen der Reihe "Tanz der Vereine" zur Schlagerparty ein. Am 14. Dezember heißt das Motto "Old Time Favorites". Und auch für die Silvesterparty gibt es bereits Karten.