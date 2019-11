GroßrechnerRobotron 300

Diese Datenverarbeitungsanlage ist nach Regierungsbeschluss 1964 in Karl-Marx-Stadt (jetzt Chemnitz) entwickelt und in Radeberg gefertigt worden. Von diesen ersten Großrechenanlagen der DDR entstanden in der Produktionsphase zwischen 1967 und 1972 insgesamt 350. Zwei davon standen in Neuenhagen und waren speziell auf die Anforderungen aus dem Landwirtschaftssektor ausgerichtet. Andere Einsatzgebiete waren u. a. Kombinate, Postdirektion, TU Dresden. Die Zahl in "Robotron 300" stand für die Leistung des Lochkartenlesegerätes: Karten/min. ⇥rj