Gudrun Ruthenberg

Frankfurt (Oder) Die schwarz ausgekleidete Studiobühne Freitagabend mal völlig anders: Ohne Stuhlreihen, rechts eine provisorische Bar, vorn ein flaches Podest, links Platz für den DJ. Etwa 80 Besucher brachten sich ihren Klappstuhl von draußen mit, verteilten sich im Raum. Die Bürgerbühne hatte eingeladen – zum Reden über Fremdenhass, Populismus, Empörung.

Wie kriegen wir das hin mit dem Wandel? Kann diese Gesellschaft noch vernünftig miteinander reden? Auf diese Fragen suchen die Teilnehmer der ersten Runde des Abends im Gespräch mit Schauspieler Matthieu Carrière Antworten. Max Czollek, z.B., junger Autor mit jüdischen Wurzeln, provoziert mit seiner 2018 erschienenen Streitschrift "Desintegriert euch!". Darin wirft er der Politik Realitätsverlust vor und macht das stellvertretend an Bundespräsident Frank Walter Steinmeier fest. Zur Frage, was eigentlich deutsch sei, zitiert er ihn mit einem Redeausschnitt vom 3. Oktober 2017: "... die Absage an jedes völkische Denken, an Rassismus und Antisemitismus, die Verantwortung für die Sicherheit Israels – all das gehört zum Deutsch-Sein dazu". Und was ist dann mit den Schüssen von Halle vor der Synagoge? Was soll diese Pauschalisierung – wir Deutschen hätten die Lehren aus der Geschichte gezogen und Halle sei ein Einzelfall? Eben nicht! Richtiger wäre eine ehrliche Analyse, greift die Potsdamer Philosophie- und Ethikprofessorin Gudrun Perko den Faden auf. Wir polarisieren, belassen es oft dabei. Wozu das führt? Klar – zu Gewalt. Es schmort in der Gesellschaft. Perko meint, dass wir eine politische Vision als Grundlage für solide Meinungsbildung brauchen.

Erinnerung an Gelbwesten

Laut werden, sehr laut sogar, fordert Czollek darüber hinaus. Widerspruch regt sich aus dem Publikum. Matthieu Carrière, der in Hamburg und Paris gleichermaßen zuhause ist, schildert den Aufstand der Gelbwesten direkt vor seiner Haustür. Da sei Deutschland ein vergleichsweise ruhiges Land! Nach seiner Erfahrung könne das Theater wieder verstärkt ein Ort des Austauschs sein. Die Positionen des Anderen zu verstehen heißt noch lange nicht, sie zu teilen, aber Empathie zu entwickeln. Beherztes Hin und Her zwischen Publikum und Podium, sachlich, fundiert.

Dann sieht das ‚Drehbuch‘ von Hannes Langer von der Bürgerbühne eine Pause vor. Das gibt Gelegenheit, etwas zu trinken, sich zu bewegen nach dem Sound von N.O.B. Kaum jemand geht. Es muss wohl spannend genug gewesen sein. Als nach der Pause der in Frankfurt geborene Christian Bangel, politischer Autor bei "Zeit Online", aufs Podium kommt, verliert Matthieu Carrière, wie es scheint, ein bisschen den Faden, kompensiert es aber durch glaubhafte Interessiertheit an Bangels ostdeutscher Biografie. Und der hat viel zu erzählen, von Gewalterfahrungen, von seiner Angst vor Bomberjackenträgern in den 90ern zum Beispiel. Heute seien die in Frankfurt nicht mehr zu sehn. Aber war’s das mit den Rechten? Eben nicht, meint Christian Bangel und mutmaßt, dass sich die AfD-Wählerschaft (knapp unter 20 Prozent bei den Kommunalwahlen in Frankfurt im Mai 2019) zu einem großen Teil aus ehemaligen Bomberjackenträgern rekrutieren könnte. Bangel will Ursachenforschung betreiben, hat im Netz das Hashtag #Baseballschlaegerjahre etabliert.

Der Marathon der neuen Gesprächsreihe im Kleistforum dauert bis nach Mitternacht. Gut die Hälfte der Besucher vom Anfang ist geblieben bis zum Schluss. So wie die Studierenden Hanna aus Potsdam und Gregor aus Frankfurt, aber auch Azubi Paul und Freundin Elisa. Sie könnten sich gut vorstellen, beim nächsten Mal wiederzukommen.