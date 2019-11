Wolfgang Gumprich

Zehdenick Seit 90 Jahren werden in Zehdenick Kaninchen gezüchtet, am Sonnabend trafen sich die Mitglieder des Rassekaninchenzuchtvereins D 236 Zehdenick in der Gaststätte Schröder zu ihrer Jubiläumsveranstaltung.

Dabei ging es mehr um das Feiern und um das gemütliche Beisammensein, erläuterte der Vorsitzende Michael Schmidt, der eigentliche Höhepunkt soll dann die Ausstellung am 7 und 8. Dezember in der Gaststätte Schröder sein. Olaf Grönke vom Vorstand begrüßte die Vereinskollegen und Gäste und blickte kurz auf die lange Geschichte zurück. So wurde der Verein am 1. September 1929 von Walter Krause, Willi Sommerfeld und Franz Schröder gegründet. Zu ihren Hochzeiten zählten die Kaninchenzüchter 40 und mehr Mitglieder, mittlerweile sind es weniger als die Hälfte. Zum 90. Geburtstag des Vereins erhielt jedes Mitglied einen Jubiläumsteller. Der Vorsitzende zeichnete einige Mitglieder aus: Für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielt Horst Nymith eine Auszeichnung, die Goldene Ehrennadel wurde an Detlef Hunzinger und Olaf Grönke verliehen, der dem Vorsitzenden die Silberne Ehrennadel ansteckte. Die Begeisterung für das Züchten versuchte Rainhard Borehard in Worte zu fassen: Jeder Züchter möchte das "perfekte Kaninchen" haben, dafür gebe es eine Liste, die alles aufführt, was ein ideales Kaninchen "ausmacht". Dazu gehöre auch ein langer Atem von mindestens drei Jahren. Die Blütezeit der Kaninchenzüchtung, so Borehard, hätten die Züchter zu DDR-Zeiten erlebt. "Wir haben die geschlachteten Tiere für rund 50 Mark an die HO verkauft, im Laden kosteten sie dann etwas weniger als die Hälfte".