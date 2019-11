Wolfgang Gumprich

Gransee Den ersten Tipp gibt es gleich zu Beginn des Rundgangs vom Züchter Hans-Dieter Siegert: "Schwarmvögel sollten niemals allein gehalten werden, mindestens zwei sollten sich schon einen Käfig teilen," sagt er und fragt eher rhetorisch: "Oder wollen Sie alleine leben?"

Siegert gehörte zu den Züchtern, die am Wochenende ihre Vögel bei der Ausstellung in der Alten Feuerwache an der Vogelsangstraße in Gransee zeigten. Organisiert wurde die Veranstaltung wieder vom Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Gransee als Kreisschau, bei der etwa einhundert Tiere gezeigt wurden, darunter Wellensittiche, Unzertrennliche, Kakadus – auch in rosa –, Papageien und Amazonen.

Vereinsvorsitzender Jörg-Detlef Haupt begrüßte die Besucher und wies auf die Tombola hin. Einmal im Jahr zeigen die Züchter ihre Tiere, um für ihr Hobby zu werben und um die Jugend für die Zucht zu begeistern. Da ein Papagei schon einmal bis zu 40 Jahre alt werden kann, stellen sich Zuchterfolge erst etwa nach drei und mehr Jahren ein, erfuhr der wissbegierige Besucher beim Rundgang.