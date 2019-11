Bernd Woite

Angermünde (MOZ) Mit diesem verdienten Erfolg gegen die Finower haben die Angermünder Tischtennis-Herren die Tabellenführung in ihrer Staffel mit nunmehr 9:1 Punkten vor den bisher verlustpunktfreien Gästen aus dem Barnim (jetzt 8:2) übernommen.

Während die Angermünder in nomineller Bestbesetzung antreten konnten, waren bei den Finowern leichte Veränderungen zu verzeichnen: In Anbetracht der breiten Spielerdecke der Barnimer war dies aber wohl keine Verschlechterung. Erstmals in der Saison verloren die Angermünder beide Auftaktdoppel. Béla Balint/Bernd Woite brachten gegen Egon Lemke/Peter Mews trotz guter Chancen eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel – sie unterlagen im fünften Satz mit 7:11. Andreas Leinert/Tony Stolzenburg verloren nach ausgeglichenem Spielverlauf mit 1:3 Sätzen gegen Jens Heinrich/Hannes Taeger.

Zuschauer gehen begeistert mit

Die erste Einzel-Spielrunde verlief ausgeglichen. Balint hatte nur zu Beginn mit Heinrich Mühe (9:11), kam dann aber besser ins Spiel und gewann mit 3:1. Dagegen fand Leinert gegen den 80-jährigen (!) Senioren-Weltmeister Lemke nie zu seinem Spiel und unterlag dem Abwehrstrategen mit 0:3. Woite konnte sich gegen Mews nach verlorenem ersten Satz steigern und siegte mit 3:1. Dagegen fehlte Stolzenburg gegen einen abwehrstarken Taeger das nötige Glück (1:3).

Mit einem 2:4 ging es also in die zweite Runde. Die zahlreichen Zuschauer gingen begeistert mit, als die gastgebenden Angermünder alle vier Einzel für sich entschieden. Balint bezwang im Duell der Spitzenspieler Lemke – das Publikum bekam tolle Ballwechsel zu sehen! Leinert konnte gegen Heinrich überzeugen (3:1) und auch Woite bot trotz einzelner Schwächephasen ein gutes Spiel gegen Taeger (3:2). Stolzenburg hatte gegen Mews das Glück auf seiner Seite und entschied beim 3:1 zwei Sätze in der Satzverlängerung jeweils mit 12:10 für sich. Der ESV führte nun mit 6:4.

Bernd Woite hatte im Spiel gegen Egon Lemke den Sieg auf dem Schläger, agierte im fünften Satz allerdings zu hektisch und unterlag mit 7:11. Besser machte es Bela Balint. Er setzte sich mit 13:11 im Entscheidungssatz gegen einen starken Hannes Taeger durch. Den Siegpunkt fuhr dann An-­dreas Leinert mit einem 3:1 gegen Peter Mews ein.

Zuschauer und Teamkapitän Volker Klemm waren zufrieden und können sich am bevorstehenden Sonnabend (14 Uhr) auf das nächste Heimspiel freuen – Gegner ist dann der Landesliga-Absteiger TSV Lindenberg.

Punkte für den ESV: Bela Balint (3), Andreas Leinert, Bernd Woite (je 2), Tony Stolzenburg (1)