Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Am Samstag ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf der Bundesstraße 5, bei denen Personen verletzt wurden. Am Morgen kam eine 53-Jährige aus noch ungeklärter Ursache zwischen Nauen und Bredow von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ihr Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Autos musste die B5 rund eine Stunde in Richtung Berlin gesperrt werden.

Am Samstagmittag kam es dann zu einem Zusammenstoß auf Höhe der Ortslage von Haage. Ein Autofahrer wollte aus Richtung Berlin kommend nach Haage abbiegen und übersah dabei einen auf Richtung Friesack kommendes Auto. Beide Autofahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden und es entstand ein erheblicher Sachschaden.