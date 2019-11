Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) In folgenden Hennigsdorfer Stadtvierteln wird am Mittwoch, 6. November, von 7 bis 18 Uhr die Versorgung mit Fernwärme und Warmwasser unterbrochen: Edisonviertel, Rathenausviertel, Havelpassage und Umgebung und Paul-Schreier-Viertel. Die Stadtwerke begründen die Unterbrechung mit dem Austausch von drei der fünf Netzpumpen, die sich im Heizkraftwerk Zentrum an der Rathenaustraße befinden. Die bisherigen Netzpumpen seien nach 17 Jahren verschlissen. Ein früherer Termin vor Beginn der Heizperiode haben wegen anderer Arbeiten in diesem Heizkraftwerk nicht gewählt werden können, teilte Stefan Dallorso von den Stadtwerken mit.