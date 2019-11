Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Das Innenstadt-Sterben, die Ausbreitung der Filialisten, wie beispielsweise Fielmann oder große Bäckereiketten, und die zunehmende Bürokratie – drei Themen, die die Handwerker in Oberhavel beschäftigen. Dennoch blicken sie in der Mehrheit zuversichtlich in die Zukunft.

Besonders optimistisch blicken das Kraftfahrzeuggewerbe und die Gesundheitshandwerke auf die kommenden Monate. Nahrungsmittelhandwerker und bestimmte Dienstleistungsgewerke müssen sich gegen schwergewichtige Filialisten behaupten. Qualität und Individualität sei jedoch die Chance des Handwerks. Betriebe aus den Bau- und Ausbaugewerken "können sich kaum retten vor Aufträgen", hat es Burghard Ehlert, Vizepräsident der Handwerkskammer Potsdam, kürzlich bei Betriebsbesuchen in Oberhavel auf den Punkt gebracht.

Verordnungen kosten Zeit

"Unsere Betriebe kritisieren die Zunahme der Bürokratie", erklärt Marion Ecke von der Kreishandwerkerschaft Oberhavel ein Thema. Viele Dokumentationspflichten wie die Datenschutz-Grundverordnung, die Abfallverordnung, die Verpackungsverordnung kosteten Zeit, die dann auf der Baustelle, im Geschäft oder in der Werkstatt fehle. Doch das größte Problem sei der Personalmangel. "Vielen Unternehmen fehlt Personal, um die Aufträge zeitnah abzuarbeiten", so Ecke. Einige Kfz-Betriebe berichten, dass Wartezeiten bei Reparaturaufträgen entstehen, weil nicht ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Und Heizungsbauer können nicht mehr alle Kunden mit Wartungsverträgen bedienen, weil das Personal fehlt. Die Kreishandwerkerschaft vertritt zurzeit 3 331 Handwerksbetriebe in Oberhavel.

Risiko Fachkräftemangel

Den Fachkräftemangel nennt auch Philipp Gall als größten Risikofaktor für die 13 255 Firmen, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Oberhavel vertreten werden. Der Leiter des Regionalcenters weist darauf hin, dass sich auch die globalen Handelskonflikte, insbesondere der Streit zwischen den USA und China, auf die märkische Wirtschaft auswirken, da Großunternehmen weniger Zulieferungen nachfragen. Davon seien besonders die Industriebetriebe betroffen. In diesem Bereich seien auch die Geschäftserwartungen für das kommende Jahr gedämpft. Allerdings hat sich das auf die Beschäftigtenzahlen zumindest in der Industrie bisher nicht ausgewirkt.

Insgesamt jedoch blickt die Mehrheit der Firmen im Kreis positiv in die Zukunft. "Ähnlich wie schon in der Wirtschaftskrise 2009 kommt uns hier die Vielfältigkeit der brandenburgischen Wirtschaft zu Gute, in der man nicht abhängig ist von einer Branche oder einzelnen Großunternehmen", meint Philipp Gall.