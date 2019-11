GZ

Zehdenick (MOZ) Ein betrunkener Mann soll am Sonntagnachmittag am Zehdenicker Markt in einen Mazda gestiegen und in Schlangenlinien durch die Berliner Straße gefahren sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 16.20 Uhr alarmiert. Die traf den Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Der Mann bestritt, das Auto gefahren zu haben. Allerdings war die Motorhaube noch warm. Zudem passte die Personenbeschreibung des Zeugen auf den Verdächtigen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Mazda-Fahrer wurden 2,59 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Zehdenicker, der der Polizei wegen ähnlicher Delikte hinreichend bekannt ist, seine Fahrerlaubnis bereits verloren hatte.Er wurde zur Blutentnahme und Ausnüchterung mit zur Polizeiwache genommen.