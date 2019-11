Mittelmark In jüngster Zeit häufen sich wieder dubiose Anrufe bei Kunden von Banken und Sparkassen. Dabei geben sich die Betrüger als Mitarbeiter aus und bitten die Kunden zum Abgleich um die Herausgabe der Kontodaten. Unter Umständen kennt der Anrufer sogar die Kontonummer und Anschrift des kontaktierten Kunden. Teilweise wurde den Angerufenen auch zum Abgleich der Daten vorgegaukelt, mit der Polizei verbunden zu werden. Die MBS weist ausdrücklich darauf hin, dass Mitarbeiter von Banken und Sparkassen in keinem Fall telefonisch die Herausgabe persönlicher Kontodaten ihrer Kunden erfragen. Kontounterlagen wie Kontoauszüge sollten zudem immer sicher vor dem Zugriff unberechtigter Dritter verwahrt und Kontobewegungen regelmäßig sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall empfiehlt die MBS, sich nicht verunsichern zu lassen und immer vertrauensvoll an die kontoführende Geschäftsstelle oder jede andere Geschäftsstelle zu wenden. Immer wieder stehen mit unterschiedlichsten Betrugsmaschen insbesondere ältere Bürger im Visier von Betrügern. Über typische Betrugsmaschen bei Senioren, z. B. den sogenannten Enkeltrick, klärt auch die Polizei auf. Aktuelle Sicherheitswarnungen finden Interessierte unter https://www.mbs.de/de/home/service/s-cert-meldungen.html?n=true.