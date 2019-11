Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mehr als zwei Jahre nach der Auflösung der populären Oranienburger Band "Plekwek" kehren die Musiker am 15. November auf die Bühne zurück. Die Musiker werden im "Kellerkind" im Oranienwerk zu erleben sein.

Kündigt sich da ein Revival an? "Nein", sagt die frühere "Plekwek"-Sängerin Sonja Höschele. Die Band werde sich am 15. November am bundesweiten Vorlesewettbewerb beteiligen. "Wir hatten ja nach unserem Abschied einen Film über die Geschichte von "Plekwek" gedreht und auch ein Buch geschrieben. Daraus wollen wir im Kellerkind nun vorlesen." Dafür wollen alle vier Bandmitglieder noch einmal auf die Bühne kommen und aus ihren Lieblingspassagen vortragen. "Wir werden zwischendurch bestimmt auch ein paar Lieder von Plekwek spielen", sagte Sonja Höschele. Das Publikum sollte aber nicht zu viel erwarten. "Wir werden vorher nicht mehr proben. Da muss jetzt jeder vorher seine Hausaufgaben machen", kündigte sie lachend an.

Sie freue sich auf das Wiedersehen mit den alten Bandkollegen. Dass es am Ende vielleicht doch auf ein Comeback von "Plekwek" hinausläuft, schloss sie aber aus. "Inzwischen haben wir ja alle neue Projekte gefunden." Sonja Höschele gehört inzwischen zur Grunge-Rock-Band "Die Mulle Muus", Dennis "George" Klinke spielt bei "Plastic Autumn", David "Dave" Kewitz ist gleich in mehreren Kapellen unterwegs. Bassist Daniel "Wiesel" Wiesjahn hat bei "Gleis 4" eine neue musikalische Heimat gefunden. Allein die Tatsache, dass Wiesjahn vor zwei Jahren seine Heimat verlassen hat und nun in Grevesmühlen kurz vor der Ostsee lebt, macht eine Reunion der Band unwahrscheinlich. Daniel Wiesjahn sagte am Montag, er wolle versuchen, zur Lesung nach Oranienburg zu kommen, müsse aber sehen, ob er das zeitlich hinbekomme. "Ich habe ja auch Job und Familie hier oben. Aber ich würde mich freuen, alle mal wiederzusehen."

Die Lesung mit "Plekwek" beginnt am 15. November um 19 Uhr im "Kellerkind" des Oranienwerkes.