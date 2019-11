MOZ

Bernau (MOZ) Mit einem Bagger hat ein Mann in Bernau versucht, einen gestohlenen Wohnwagen abzutransportieren – und ist von Polizisten direkt gefasst worden. Die Beamten waren am Freitagnachmittag darüber informiert worden, dass der Wohnwagen von seinem Abstellplatz in der Dorothea-Erxleben-Straße verschwunden war. Das leicht beschädigte Gefährt entdeckten die Besitzer wenig später in der Albertshofer Straße. Es war transportfähig, was den 32-jährigen Mann dazu veranlasste, mit dem Bagger vorzufahren, um den Wohnwagen daran anzuhängen. Gegen ihn wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt. Dass man Drogen bei ihm fand, erweitert die Ermittlungen.