MOZ

Bernau (MOZ) Wegen einer möglichen Körperverletzung ermittelt die Polizei seit Sonntagvormittag in Bernau. Am Bahnhof hatte ein Mann am Bahnhof einen 43-Jährigen bemerkt, der angab, von mehreren Personen angegriffen worden zu sein. Der betrunkene Mann (2,93 Promille) hatte eine Schnittwunde am Arm. Ermittlungen führten die Polizisten zu einem Grundstück in Melchow. Noch ist unklar, was sich dort abspielte und wie der Mann die Verletzungen erlitt.