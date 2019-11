MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Einsatz im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde ist am Freitagabend ein Polizist von einem betrunkenen Mann angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, waren die Beamten in die Wittstocker Straße gerufen worden, wo der 28-Jährige offenbar randaliert hatte. Dieser ging sofort auf die Polizisten los und wurde nach der Attacke in Gewahrsam genommen. Bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,74 Promille.