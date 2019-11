Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Es gibt sicher einige Städter die von der Jagd nur soviel wissen, dass das Wildfleisch auf ihrem Teller köstlich sei. Pauline de Bok gibt mit ihrem Buch "Beute: Mein Jahr auf der Jagd" sicher einen ganz anderen Einblick.

Zum Jubiläumsjahr des Rathenower Stadtforstes ist die niederländische Autorin zu Gast in der Stadtbibliothek am Schleusenplatz 4 in Rathenow. Am Dienstag, 26. November um 19.00 Uhr stellt sie ihr neues Buch vor.

Von der ersten Spur bis zum Schuss, vom Aufbrechen des Wildes bis zum Verzehr: Pauline de Bok nimmt die Leser und Zuhörer von Lesungen mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Jagd. Die freie Schriftstellerin zeigt, ein Jäger muss sich in die Tiere hineinversetzen, aber er muss sich auch selbst kennen: seine Motive, Fähigkeiten, Schwächen und seinen Jagdinstinkt. Zugleich hält die Jagd einer Gesellschaft den Spiegel vor, die immer mehr Tiere "verbraucht", aber vom Töten nichts wissen will.

Die Lesung findet im Rahmen der Literaturgespräche Premnitz/Rathenow statt. Eintrittskarten sind für 7 Euro in der Stadtbibliothek erhältlich und können telefonisch reserviert werden unter Tel. 03385/512683 sowie online: bibliothek@stadt-rathenow.de.