Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Brandenburger Polizeibeamte waren am Sonntagabend in der Reimerstraße eingesetzt. Bereits als sie dort eintrafen, schrie ihnen ein 44-jähriger Mann teilweise zusammenhangslose Worte aus dem Fenster entgegen und beleidigte sie. Als dann kurze Zeit später nicht weiter zuzuordnende Knallgeräusche aus dessen Wohnung vernommen wurden, entschlossen sich die Beamten die Mieter des Hauses zu evakuieren und die Straße vor dem Haus abzusperren. Kommunikativ war der 44-Jährige nicht zu überzeugen die Situation zu klären. Stattdessen schrie der Mann fortlaufend lautstark, wirr und haltlos umher, beleidigte dabei weiter die Einsatzkräfte und warf Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung. Durch einen so geworfenen Hammer hat der Mann dann ein in der Reimerstraße geparktes Auto beschädigt. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann gefährliche Gegenstände oder Waffen in seiner Wohnung hatte, so dass Spezialeinsatzkräfte hinzugerufen wurden. Auch diese fanden keinen sprachlichen Zugang zum 44-Jährigen, so dass letztlich die Spezialkräfte einen Zugriff durchführten, den Mann überwältigten und fixieren konnten. Sowohl er als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der 44-Jährige wurde anschließend von Rettungskräften untersucht. Ein Notarzt verfügte die Unterbringung des Mannes in eine Brandenburger Fachklinik. In der Wohnung des Beschuldigten wurden anschließend keine Schusswaffen oder Pyrotechnik aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens, durch Androhung von Straftaten und Sachbeschädigung.