Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Eine 37-jährige Serientäterin hält in Neuruppin die Polizei in Atem und versetzt Autobesitzer in Sorge. Die polizeilich bekannte Frau ist am frühen Montagmorgen an der Heinrich-Rau-Straße von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie sie an einem Renault einen Scheibenwischer beschädigte. Die alarmierten Polizisten trafen die 37-Jährige, die wegen solcher Delikte bereits bekannt ist, an der Tankstelle an. Sie verhielt sich aggressiv, trat nach den Beamten und spuckte sie an. Die Polizisten mussten sie schließlich zu Boden bringen und in Gewahrsam nehmen. Ein hinzugerufener Notarzt wies die Frau auf eine geschlossene psychiatrische Station ein. Auf dem Weg dorthin begleitete die Polizei den Rettungswagen.

Zusätzlich zur Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde von der Polizei gegen die Frau ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem läuft eine Anzeige wegen Entziehung elektrischer Energie. Denn sie hatte ihr Handy offenbar zum Aufladen an einen Stromkasten angeschlossen. Dieser Vorfall war nur einer von vielen. "Wir arbeiten eng mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst zusammen", sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag auf Nachfrage. Was das Abbrechen der Scheibenwischer betreffe, werde die Frau als schuldunfähig eingestuft. Laut Röhrs schätze der Sozialpsychiatrische Dienst die Frau so ein, dass sie keine Gefahr für sich oder Fremde darstelle.