Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Einen Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro haben Unbekannte an einem Autohaus an der Neuruppiner Valentin-Rose-Straße angerichtet. Auf dessen Gelände stahlen sie von zwei Autos die Räder. Weiterhin schlugen die Täter von einem Wagen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren vier weitere Kompletträder. Entdeckt wurde der besonders schwere Fall des Diebstahls am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr.