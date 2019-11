Tom Kryszon war zwar nicht so erfolgreich wie in der Vorwoche, ließ sich aber in keiner Phase des Spiels hängen. © Foto: ter

Brandenburg "Anscheinend können wir nicht einfach spielen. Entweder verlieren wir hoch, oder machen es spannend bis zum Schluss", meinte Sven Schößler, Trainer des SV 63 Brandenburg-West, nach dem 25:22-Heimerfolg über den BFC Preussen. In der Tat, diesen Abend hätte man deutlich weniger nervenaufreibend gestalten können.

Die Gastgeber standen sehr konzentriert in der Deckung, aus dem Positionsangriff kamen die Berliner nicht zum Erfolg. Ihre ersten Tore gingen hauptsächlich auf Konterangriffe zurück, wenn die Brandenburger in der Offensive zu überhastet abgeschlossen hatten. Doch bis zur 25. Minute kontrollierten sie das Geschehen. Die Gäste konnten immer wieder verkürzen, aber die Hausherren gaben dann die passende Antwort, lagen meist mit vier Treffern vorn.

So auch in der besagten 25. Minute, die 63ger führten mit 10:6. Da gab es eine Hinausstellung für Leroy Fleischer, der diese gegenüber der Schiedsrichterin kommentieren musste. Dadurch verdoppelte sich seine Strafzeit auf vier Minuten. Wenig später ging der kurz zuvor eingewechselte Nick Stenzel viel zu rüde in den Zweikampf, sah glatt Rot. In doppelter Unterzahl verloren die Gastgeber ihre Linie, die Preussen nutzten die Verunsicherung, warfen Tor um Tor und gingen mit einer 11:10-Führung in die Kabine.

Dort verlangte Trainer Schößler mehr Disziplin, jegliche Diskussionen mit den Unparteiischen sei zu unterlassen. Denn nur dadurch hatte sich die Mannschaft selbst in die Bredouille gebracht.

Die Hausherren benötigten etwa fünf Minuten im zweiten Durchgang, ehe sie wieder ihren Rhythmus fanden. Der Drei-Tore-Rückstand schmolz und nach 43 Minuten traf Magnus Wybranietz zum 16:16-Ausgleich. Danach hatten die Brandenburger eigentlich mehr vom Spiel, doch einige überhastete Würfe ließen die Berliner ins Spiel zurück kommen.

Dass die Partie sich zu einer "Nervenschlacht" entwickeln würde zeigte eine Szene in der 48. Minute. Philip Kryszon musste auf die Strafbank, auf dem Weg dorthin fehlte ihm aber die Einsicht. Zum Glück für ihn reagierten die Schiedsrichterin diesmal nicht darauf: aber sein Trainer. Handfest brachte er den Übeltäter zur Raison, der später zugab das gebraucht zu haben. Er dankte es mit wichtigen Toren in der Schlussphase. Er behielt die Übersicht, erzielte in der 56. und 57. Minute die wichtigen Tore zur 23:21-Führung. In der 59. Minute hatte Wybranietz dann Glück bei seinem vierten Siebenmeter. Der BFC-Torwart war dran, doch der Ball kullerte zum 24:22 in den Kasten.

Anschließend gingen die Gäste in Manndeckung über, so nahm 65 Sekunden vor dem Abpfiff Sven Schößler seine letzte Auszeit. Er instruierte nochmal seine Spieler nicht schnell abzuschließen, sondern in die Zweikämpfe gehen, um Fouls zu provozieren. Dies gelang nicht, zweimal verloren sie den Ball, doch die Berliner kamen nicht am West-Schlussmann Jurij Benkendorf vorbei. Philip Kryszon machte dann 13 Sekunden vor dem Ende mit dem 25:22 den "Deckel drauf".

Grenzenloser Jubel bei den Gastgebern und ihren Fans über diesen hart erarbeiteten, aber verdienten Sieg, der zwei Punkte für den Klassenerhalt einbrachte.

Am kommenden Sonnabend werden die Trauben auswärts, beim Stralsunder HV, wohl zu hoch hängen, um so wichtiger der Erfolg über den Tabellennachbarn. Dennoch wollen die West-Männer nicht kampflos die Punkte abgeben, sondern dne Favoriten so lang wie möglich ärgern.

West: Benkendorf, Müller, Wybranietz 7/4, Fleischer 2, Witt, Heuer 2, Meysel 1, Schulz, Stenzel, Habermann, Mandler, T. Kryszon 3, P. Kryszon 8, Ackermann 2. (ter)